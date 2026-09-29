Mahoba News: चित्रकला में केशव व सामान्य ज्ञान में संतोष ने मारी बाजी

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साईं कॉलेज में वैश्विक पटल पर हिंदी की बढ़ती भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में संदीप पहले, लक्ष्मी दूसरे और कर्ण प्रताप तीसरे स्थान पर रहे। प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी कहा कि संविधान में हिंदी के विकास की बात कही गई है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस मौके पर डॉ. मेराज खान, प्रवीण वाजपेयी, प्रदीप सिंह, आदर्श कुमार, रविंद्र, आशीष चौरसिया आदि मौजूद रहे।वहीं नेहरू इंटर कॉलेज में आयोजित कक्षा छठवीं से आठवीं तक की चित्रकला प्रतियोगिता में केशव ने बाजी मारी। नौवीं से 12वीं तक की प्रतियोगिता में आयुष सिंह विजेता बने। भाषण में राजेश व सामान्य ज्ञान में संतोष पहले स्थान पर रहे। इस मौके पर भाजपा नेता संतोष गुप्ता, विद्यालय के प्रबंधक मो. नियाज आदि मौजूद रहे।