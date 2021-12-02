Mahoba News: प्रथम चरण में मतदान केंद्रों का होगा समायोजन

महोबा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इसको लेकर डीएम प्रभास कुमार ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में मतदान केंद्रों का समायोजन की कार्यवाही 1,200 मतदाता प्रति मतदान केंद्र व दो किमी क्षेत्र के तहत की जाएगी। बताया कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि को लेकर पूर्व में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदेय स्थलों का पुन: भौतिक सत्यापन 18 अक्तूबर तक किया जाएगा। मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची आपत्ति और सुझाव के लिए 19 अक्तूबर को उपलब्ध कराई जाएगी। आपत्ति व सुझाव 23 अक्तूबर तक उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों के निर्वाचक नामावली संबंधी फार्म प्राप्त किए जाएंगे और अंतिम प्रकाशन में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तीन अर्हता तिथियाें एक अप्रैल 2027, एक जुलाई और एक अक्तूबर 2027 के लिए अग्रिम आवेदन प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। चार जनवरी 2027 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। संवाद