Mahoba News: बर्दाश्त नहीं किया जाएगा व्यापारियों का उत्पीड़न

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पनवाड़ी (महोबा)। कस्बे की एक शोरूम में रविवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई। संगठन प्रदेश मंत्री सत्येंद्र प्रताप ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। साथ ही तीन सितंबर को राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे सम्मेलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया। कहा कि व्यापारियों व दुकानदारों को कोई भी समस्या हो तो तुरंत सूचित करें। समस्या निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और बेचने पर जोर दिया गया। ताकि देश के व्यापारियों को लाभ हो और देश का विकास हो सके। इस मौके पर नीरज शर्मा, गौरव अग्रवाल, तेज कुमार, सोनू अग्रवाल, संतोष विश्वकर्मा, आशु ठाकुर, इशाक कुरैशी, राघवेंद्र आदि व्यापारी मौजूद रहे। (संवाद)