Mahoba News: बारिश की भेंट चढ़ी आईटीआई में पहले दिन की प्रवेश प्रक्रिया

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जनपद में राजकीय आईटीआई महोबा, चरखारी, बेलाताल और खरेला संचालित हैं। आईटीआई में संचालित विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश को लेकर इस वर्ष 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई गई। प्रथम चरण के प्रवेश 27 अगस्त से चार सितंबर तक कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। राजकीय आईटीआई महोबा में एक वर्षीय व दो वर्षीय एनसीवीटी और एससीवीटी की 18 ट्रेडें संचालित हैं। प्रथम चरण में प्रवेश के लिए ग्रुप-ए में 516 सीटों के सापेक्ष 461 सीटों का आवंटन हुआ है जबकि ग्रुप-बी में 100 सीटों के सापेक्ष 72 सीटों का आवंटन हुआ है।प्रवेश प्रक्रिया के पहले दिन बृहस्पतिवार को आईटीआई का स्टाफ प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार करता रहा लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से कोई अभ्यर्थी अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आईटीआई नहीं पहुंचा। हालांकि, अभी प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आठ दिन का समय और शेष है। आईटीआई में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराए जाने को लेकर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमिता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रथम चरण में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्रों को दूसरे चरण में प्रवेश के लिए मौका दिया जाएगा। सीटें खाली रहने पर तीसरे चरण में प्रवेश प्रक्रिया होगी।