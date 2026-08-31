Mahoba News: पशुबाड़े में लगी आग, भूसा व कृषि यंत्र जले

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वृद्ध समेत दो ने खाया जहर, एक रेफर

महोबा। कस्बा कुलपहाड़ निवासी रामबाबू (24) शनिवार की रात घर पर था। इसी दाैरान किसी बात से नाराज होकर उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिता मिहीलाल ने बताया कि घर पर कोई विवाद नहीं हुआ। बेटे ने ऐसा क्यों किया, यह नहीं पता। वहीं कस्बा चरखारी निवासी उदयभान (57) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। (संवाद) विज्ञापन

वृद्ध समेत दो ने खाया जहर, एक रेफरमहोबा। कस्बा कुलपहाड़ निवासी रामबाबू (24) शनिवार की रात घर पर था। इसी दाैरान किसी बात से नाराज होकर उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिता मिहीलाल ने बताया कि घर पर कोई विवाद नहीं हुआ। बेटे ने ऐसा क्यों किया, यह नहीं पता। वहीं कस्बा चरखारी निवासी उदयभान (57) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। (संवाद)

पनवाड़ी (महोबा)। थाना महोबकंठ के लोहरगांव में एक मकान के पशुबाड़े में आग लगने से भूसा और कृषि यंत्र जल गए। गांव निवासी ओमप्रकाश नायक रात को परिवार के साथ घर पर सो रहा था। इसी दाैरान उसके पशुबाड़े में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। आग की चपेट में आने से भैंस व गाय की मौत हो गई जबकि कृषि यंत्र, पाइप आदि जलकर बर्बाद हो गए। घटना की जानकारी पुलिस और राजस्व विभाग को दी गई। लेखपाल अमित गुप्ता ने बताया कि पशु चिकित्सक से मृत जानवरों का पोस्टमार्टम कराया गया है। क्षति का आकलन कर मदद दिलाई जाएगी। (संवाद)