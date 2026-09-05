Mahoba News: जमीनी विवाद व फसल खराब होने की सर्वाधिक रहीं शिकायतें

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कुलपहाड़ (महोबा)। तहसील सभागार में शनिवार को डीएम गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में जमीनी विवाद और फसल खराब होने की शिकायतें सर्वाधिक रहीं। कई फरियादी ऐसे पहुंचे जो पहले भी कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं लेकिन आज तक निस्तारण नहीं हुआ। समाधान दिवस में आईं 121 शिकायतों में महज आठ का मौके पर निस्तारण हो सका।जिलास्तरीय समाधान दिवस में भरवारा निवासी धर्मेंद्र, लाड़पुर के जमुना प्रसाद लाड़पुर व मोहारी की सुमन ने फसल खराब होने व मकान गिरने की शिकायत करते हुए मुआवजा दिलवाने की मांग की। भटेवरा खुर्द के रविंद्र सिंह, देवीदीन, कमलेश पस्तोर, माधव प्रसाद, प्रदीप, फूल सिंह ने खरीफ में तिल, मूंगफली और मूंग की फसल खराब होने पर मुआवजा दिलाने की मांग की।कस्बा जैतपुर के संजय कुमार ने गोशाला से अवैध कब्जा हटाने की मांग की, जिस पर चौकी प्रभारी को आदेशित किया गया। ब्लॉक पनवाड़ी के शेरगढ़ निवासी प्रभुदयाल ने प्राथमिक विद्यालय में जलभराव की शिकायत कर विद्यालय प्रांगण से जल निकासी की सही व्यवस्था करने की मांग की। इस मौके पर सीडीओ बलराम कुमार, एसपी शशांक सिंह, एसडीएम आदेश सिंह, तहसीलदार प्रमित सचान, नायब तहसीलदार मुकुल कुमार आदि मौजूद रहे।