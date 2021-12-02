Mahoba News: आपसी भाईचारा व सौहार्द से मनाएं पर्व

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महोबा। आगामी त्योहारों को लेकर थाना अजनर में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम कुलपहाड़ आदेश सिंह सागर ने पर्वों को आपसी भाईचारा, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने, किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने के लिए जागरूक किया। बैठक में दुर्गा प्रतिमा स्थापना, पूजा पंडालों, धार्मिक आयोजनों, जुलूस व विसर्जन के दौरान निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने के निर्देश दिए। सीओ कुलपहाड़ अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि पर्वों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी के लिए पुलिस की ओर से समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं।