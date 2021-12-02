Mahoba News: अमावस्या मेले के लिए चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें

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उत्तर-मध्य रेलवे मंडल झांसी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेला स्पेशल ट्रेनें नौ से 11 अक्तूबर तक संचालित होंगी। ट्रेन रेलवे स्टेशन महोबा से भी गुजरेंगी। मंडल की ओर से उपलब्ध रेकों का उपयोग करते हुए झांसी-चित्रकूटधाम कर्वी के बीच दो मेला विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार झांसी-बांदा मेमू को चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन तक विस्तारित किया जाएगा। यात्री रेलवे हेल्पलाइन-139 के माध्यम से भी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।