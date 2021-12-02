Maharajganj News: सैलून में बैठने को लेकर युवक को बेरहमी से पीटा

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत परतावल निवासी रोहित (18) बुधवार की रात परतावल बाजार स्थित एक सैलून में गया था। सैलून में बैठने को लेकर उसका वहां मौजूद एक युवक से विवाद हो गया। दूसरे युवक ने अपने तीन-चार साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने रोहित को पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के परतावल में बुधवार रात सैलून की दुकान पर बैठने को लेकर हुए विवाद में कुछ मनबढ़ों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। घायल युवक को परिजन ने परतावल सीएचसी पहुंचाया। मामले में पुलिस दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।