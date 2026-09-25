Maharajganj News: आठवीं बार ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए उमेश चंद

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खुशहालनगर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ घुघली के ब्लॉक इकाई का चुनाव बृहस्पतिवार को हुआ। जिसमें लगातार आठवीं बार उमेश चंद गुप्त को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में कुल 122 मत पड़े। जिसमें उमेश चंद को 114 मत, ओम नारायण पटेल को 7 मत प्राप्त हुआ। वहीं एक मत अवैध घोषित हुआ। चुनाव में सदरे आलम को महामंत्री, रविंद्र कुमार यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रेमलता उपाध्याय कोषाध्यक्ष, महेश कुमार गुप्त को संगठन मंत्री चुना गया। चुनाव अधिकारी दिनेश मणि त्रिपाठी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।