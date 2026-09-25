Maharajganj News: चोरी की मोटर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन



पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान महदेइया निवासी शिव कुमार शर्मा, कृष्णा साहनी और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। तीनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां पूछताछ की गई। विज्ञापन

पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि चोरी के मोटर पंप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान महदेइया निवासी शिव कुमार शर्मा, कृष्णा साहनी और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। तीनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां पूछताछ की गई।पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि चोरी के मोटर पंप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

परसामलिक। स्थानीय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित चल रहे तीन आरोपियों को चोरी के मोटर पंप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार देर शाम निपनिया से अहिरौली गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क पर पुलिया के पास कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी का मोटर पंप बरामद हुआ।