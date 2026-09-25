Maharajganj News: 30 को होगा मोबाइल कोर्ट का आयोजन

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महराजगंज। दिव्यांगों की समस्याओं व शिकायत के निराकरण के लिए 30 सितंबर को विकास भवन के सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कन्हैया यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों की समेकित शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत सुविधाओं एवं अधिकारों, भेदभावपूर्ण व्यवहार, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करा सकते हैं।