फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Polling stations will be set up at 12 Kshetra Panchayat offices.

Maharajganj News: 12 क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में बनेंगे मतदेय स्थल

Fri, 25 Sep 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 25 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Polling stations will be set up at 12 Kshetra Panchayat offices.
महराजगंज। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन को लेकर बृहस्पतिवार को मतदेय स्थलों संबंधी प्रस्तावों पर बैठक हुई।
विज्ञापन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि जिले के 12 क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में मतदेय स्थल स्थापित किए गए हैं। सभी मतदेय स्थल 16 किलोमीटर की परिधि में हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तावित मतदेय स्थलों, संशोधन पत्रक, प्रमाणपत्र और मानचित्र की जानकारी पढ़कर सुनाई गई। अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अभिलेख समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed