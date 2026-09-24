Maharajganj News: सर्पदंश से दो युवक गंभीर, निचलौल सीएचसी में भर्ती
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:01 AM IST
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निचलौल। थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में बुधवार को सर्पदंश से दो युवक गंभीर हो गए। परिजन दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) निचलौल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों की देखरेख में दोनों का उपचार चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, ओबरी निवासी राजेश मद्धेशिया (35) पुत्र फुन्नी घर के बगल में स्थित खेत की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान खेत की मेड़ में छिपे कोबरा सांप ने उन्हें डस लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें सीएचसी निचलौल लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) की 10 वायल लगाई गई। वहीं, गिरहिया टोला परागपुर निवासी सनोज (24) पुत्र ध्रुप को भी सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें उपचार के लिए सीएचसी निचलौल लेकर पहुंचे।
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जानकारी के अनुसार, ओबरी निवासी राजेश मद्धेशिया (35) पुत्र फुन्नी घर के बगल में स्थित खेत की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान खेत की मेड़ में छिपे कोबरा सांप ने उन्हें डस लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें सीएचसी निचलौल लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) की 10 वायल लगाई गई। वहीं, गिरहिया टोला परागपुर निवासी सनोज (24) पुत्र ध्रुप को भी सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें उपचार के लिए सीएचसी निचलौल लेकर पहुंचे।
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