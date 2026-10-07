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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Two youths died after being hit by a truck on the Brijmanganj-Farenda road.

Maharajganj News: बहन के निकाह से 20 दिन पहले उठा भाई का जनाजा

Wed, 07 Oct 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:39 AM IST
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Two youths died after being hit by a truck on the Brijmanganj-Farenda road.
फरेंदा। बृजमनगंज से फरेंदा मार्ग के विजयसलहिया सोमवार को ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौत के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। देर शाम अंतिम दोनों शवों का अंतिम संस्कार हुआ। दोनों में से एक मृतक की बहन का निकाह 20 दिन बाद है लेकिन इससे पहले भाई का जनाजा उठा तो माहौल गमगीन हो गया।
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ग्राम सभा कवलपुर के टोला अहमदनगर निवासी जिगर शाह व टोला बनकटवा निवासी आजाद की ट्रक की चपेट में आने से सोमवार को दर्दनाक मौत हो गई थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। मृतक जिगर शाह के बहन की शादी 25 अक्तूबर को होनी थी। शादी की तैयारी को लेकर तमाम तैयारी चल रही थी। बहन की शादी से 20 दिन पहले भाई का जनाजा उठने से परिजन, रिश्तेदार सहित ग्रामीणों की आंखें नम हो गई।
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अहमदनगर व बनकटवा सहित पूरे ग्राम सभा में गम का माहौल रहा। दोनों गांवों के दो नवयुवकों की मौत को लेकर हर किसी की जुबान में दोनों के बारे चर्चा होती रही। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि सोमवार देर शाम ट्रक व चालक को हिरासत में ले लिए गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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