Maharajganj News: बहन के निकाह से 20 दिन पहले उठा भाई का जनाजा

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ग्राम सभा कवलपुर के टोला अहमदनगर निवासी जिगर शाह व टोला बनकटवा निवासी आजाद की ट्रक की चपेट में आने से सोमवार को दर्दनाक मौत हो गई थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। मृतक जिगर शाह के बहन की शादी 25 अक्तूबर को होनी थी। शादी की तैयारी को लेकर तमाम तैयारी चल रही थी। बहन की शादी से 20 दिन पहले भाई का जनाजा उठने से परिजन, रिश्तेदार सहित ग्रामीणों की आंखें नम हो गई।अहमदनगर व बनकटवा सहित पूरे ग्राम सभा में गम का माहौल रहा। दोनों गांवों के दो नवयुवकों की मौत को लेकर हर किसी की जुबान में दोनों के बारे चर्चा होती रही। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि सोमवार देर शाम ट्रक व चालक को हिरासत में ले लिए गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।