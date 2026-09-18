Maharajganj News: दुकान लगाने पर दो पक्ष भिड़े, सात पर प्राथमिकी

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थाना रोड स्थित मुख्य तिराहे के पास सड़क किनारे फल व्यवसायी दुकान लगाते हैं। बृहस्पतिवार को फल व्यवसायी सुहेल दुकान खोलकर फलों को व्यवस्थित कर रहे थे। इसी दौरान बगल के दुकानदार रमजान से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से लाठियां निकलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि एक पक्ष के आरोपी सुहेल, मुस्तफा और फिरोज और दूसरे पक्ष के आरोपी अहमद, अनवर, रमजान और बबलू निवासी महाशय मोहल्ला निचलौल के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।