{"_id":"62887b861f6135018d6b94f6","slug":"two-died-after-wall-fell-due-to-strong-storm-in-maharajganj","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj: महराजगंज में तेज आंधी से गिरी दीवार, दो की मौत, एक की हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज। Published by: vivek shukla Updated Sat, 21 May 2022 11:11 AM IST