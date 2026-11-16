Maharajganj News: छठ घाट पर उमड़ी व्रती महिलाओं की भीड़, दउरा लेकर पैदल पहुंचे श्रद्धालु

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सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया भी परिवार के साथ सुभाष नगर वार्ड से सिर पर दउरा रखकर पैदल बलिया नाला छठ घाट पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। विधायक को सिर पर दउरा रखकर पैदल जाते देख रास्ते में लोगों ने भी उनका अभिवादन किया।छठ घाट के मुख्य द्वार को आकर्षक फूलों से सजाया गया था। वहीं एलईडी के माध्यम से छठ के पारंपरिक गीत बजाए जा रहे थे। इससे घाट का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। छोटे-छोटे बच्चे दीप जलाते हुए दिखाई दिए। वहीं कई लोग परिवार के साथ घाट पर सेल्फी लेकर इस खास पल को यादगार बनाते नजर आए।श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सक्सेना चौक पर सुरक्षा के लिहाज से सड़क के एक तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिसकर्मी तैनात रहकर आवागमन और भीड़ को नियंत्रित करते रहे। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल नगर पालिका कर्मियों के साथ घाट पर पहुंचकर साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करती नजर आईं। घाट पर आस्था, उत्साह और उल्लास का संगम देखने को मिला।