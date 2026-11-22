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चौक थाना क्षेत्र के सेखुई निवासी मलगु प्रजापति (60) पुत्र ठगई शनिवार को नित्यानंद धर दुबे (40) पुत्र सुरेंद्र धर दुबे के साथ बाइक से जा रहे थे। दोनों घुघली क्षेत्र के पचफेड़वा के पास पहुंचे थे, तभी उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। बाइक पर पीछे बैठे मलगु सड़क पर गिर पड़े।थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। चालक मौके से भाग गया।