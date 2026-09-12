Maharajganj News: ये सड़कें नहीं, दर्द की राहें, झटकों से वाहन भी बेहाल, कमर भी

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नहर की पटरियों पर जगह-जगह बने गड्ढे,वाहन हो रहे खराब, लोगों में कमर दर्द की समस्या बढ़ीमहराजगंज। जिले में नहरों के किनारे पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सड़कों की हालत खराब हो गई है। शहर के अलावा घुघली, पनियरा समेत कई क्षेत्रों में नहर की पटरी पर बनी सड़कें जगह-जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों को झटके लग रहे हैं और वाहन खराब होने के साथ ही कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है।जानकारी के अनुसार, महराजगंज शहर में नगर सहकारी बैंक से चिउरहां रोड तक जाने वाली नहर की पटरी पर बनी सड़क कई स्थानों पर टूट गई है। वहीं रामपुर नहर से तिवारी चौक तक जाने वाली सड़क की स्थिति भी खराब है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण बाइक और साइकिल सवारों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वाहन असंतुलित होने से लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं।घुघली क्षेत्र में रामपुर मोड़ से खडेसर तक जाने वाली नहर की पटरी करीब दो किलोमीटर तक जगह-जगह टूट गई है। यह मार्ग घुघली-इंदरपुर मार्ग के तिवारी चौक से होते हुए खडेसर के पास नहर की पटरी से जुड़ता है। इस रास्ते से जाने पर लोगों को घुघली शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ता। ऐसे में यह मार्ग बाईपास की तरह काम करता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते से जिला मुख्यालय के लिए जाते हैं। कोटवा श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क भी जगह-जगह टूट चुकी है। वहीं भुअना से टेढ़वा तक करीब नौ किलोमीटर सड़क की हालत बेहद खराब है। यह मार्ग कुशीनगर जिले को भी जोड़ता है। सड़क खराब होने के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है।पनियरा क्षेत्र में गेहुंअना से गिरगिटियां जाने वाली सड़क भी जगह-जगह टूट गई है। सड़क पर गड्ढों के कारण लोगों को वाहन चलाने में परेशानी होती है। इसी क्षेत्र में खुटअहां से इलाहाबास होते हुए करमहियां जाने वाली करीब तीन किलोमीटर सड़क पर भी जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। राजेश्वर सिंह, लालू यादव, राममिलन गुप्ता पल्टन प्रसाद का कहना है कि इन मार्गों से ग्रामीणों का प्रतिदिन आवागमन होता है। सड़क की स्थिति खराब होने से समय भी अधिक लग रहा है और वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। यह मुख्यालय जाने का मुख्य मार्ग है। इस रास्ते कुआंचाप, जंगल बडहरा, सोहास, कमासीन खुर्द, हेम छापर, शितलपुर सहित दर्जन भर से अधिक गांव के लोग इसी रास्ते मुख्यालय आते हैं।जरूरी कार्य से महराजगंज जाना पड़ता है। खडेसर से रामपुर तक सड़क टूटने के कारण बाइक चलाते समय लगातार झटके लगते हैं। कुछ समय से कमर में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बाइक से लगने वाले झटकों को भी कमर दर्द का एक कारण बताया।- गोरख सिंह, घुघलीखडेसर से रामपुर मोड़ तक नहर की पटरी बहुत कम समय में ही उखड़ गई है। इसके अलावा भुअना से टेढ़वा तक करीब नौ किलोमीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। खराब सड़क के कारण वाहन भी खराब हो रहे हैं। स्कूली छात्रों को काफी परेशानी होती है।- सतीश श्रीवास्तव, बिरैइचीप्रतिदिन 80 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें 25 से 30 मरीज कमर दर्द की शिकायत लेकर आते हैं। युवाओं की संख्या अधिक है। लगातार बाइक चलाने और रास्ते में लगने वाले झटकों से कमर की परेशानी बढ़ सकती है। मरीजों को बाइक चलाने से बचने और बेल्ट लगाने की सलाह दी जा रही है।- जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. विकास कुमार ने बताया कि