Maharajganj News: दशहरा को लेकर भारत से सटे 17 नाकों पर नेपाल ने बढ़ाई चौकसी

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जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि जिले में 298 ड्यूटी एवं परिचालन व्यवस्थाओं के तहत उपलब्ध पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर 50 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की मांग उच्च निकाय से की जाएगी। सुरक्षा के लिए मोबाइल, पैदल और बाइक से गश्त बढ़ाने के साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। त्वरित प्रतिकार्य दल (क्यूआरटी) को सक्रिय रखा जाएगा।बाजारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, आभूषण दुकानों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों, राजमार्गों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ेगी। भगवानपुर, मउडिहवा, बेलहिया और कालीदह समेत 17 सीमा नाकों पर जांच कड़ी की जाएगी। अवैध पटाखों, आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी रहेगी। गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।