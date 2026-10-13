Maharajganj News: शादी का झांसा देकर प्रेमिका को लेकर चार दिन रहा गायब

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युवती की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कोठीभार थाना क्षेत्र के बसडिला निवासी निखिल उर्फ करन पुत्र राजकुमार छह अक्तूबर को शादी का झांसा देकर उसकी बेटी को अपने साथ ले गया था। उसे चार दिन तक अपने साथ रखने के बाद 10 को घर छोड़कर भाग गया। इसके बाद शादी की बात करने पर युवक ने विवाह करने से इन्कार कर दिया। इस पर युवती की मां ने सोमवार को कोठीभार थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई।थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धारा में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।