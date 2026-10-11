फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The woman had an argument with her in-laws, and angry over this, she drank the pesticide kept in the house.

Maharajganj News: कीटनाशक पीने से महिला की हालत बिगड़ी, परिजन भागे

Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
The woman had an argument with her in-laws, and angry over this, she drank the pesticide kept in the house.
निचलौल। ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के इटहिया गांव में पारिवारिक कलह के बाद एक महिला ने शनिवार को घर में रखा कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी निचलौल ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया तो परिजन अस्पताल से भाग गए।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, इटहिया के टोला डुमरी निवासी महिला की अपने ससुराल वालों से कहासुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर उसने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। कुछ देर बाद कमरे में अचेत अवस्था में मिलने पर परिजन उसे निजी वाहन से सीएचसी निचलौल ले पहुंचे। इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसी दौरान परिजन अस्पताल से चले गए। सीएचसी कर्मियों ने एंबुलेंस के लिए संपर्क किया।
विज्ञापन

अस्पताल में मौजूद एक अन्य मरीज के तीमारदार ने घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी। प्रधान के हस्तक्षेप के बाद परिजन वापस आए और महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। महिला की शादी करीब नौ साल पहले हुई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पति रोजी-रोटी के लिए बाहर रहते हैं। सीएचसी की इमरजेंसी में तैनात डॉ. सौरभ साहनी ने बताया कि महिला की हालत गंभीर होने के कारण बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। जिला अस्पताल में भी महिला की हालत गंभीर बनी होने की जानकारी मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed