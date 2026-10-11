Maharajganj News: कीटनाशक पीने से महिला की हालत बिगड़ी, परिजन भागे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, इटहिया के टोला डुमरी निवासी महिला की अपने ससुराल वालों से कहासुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर उसने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। कुछ देर बाद कमरे में अचेत अवस्था में मिलने पर परिजन उसे निजी वाहन से सीएचसी निचलौल ले पहुंचे। इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसी दौरान परिजन अस्पताल से चले गए। सीएचसी कर्मियों ने एंबुलेंस के लिए संपर्क किया।अस्पताल में मौजूद एक अन्य मरीज के तीमारदार ने घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी। प्रधान के हस्तक्षेप के बाद परिजन वापस आए और महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। महिला की शादी करीब नौ साल पहले हुई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी हैं।पति रोजी-रोटी के लिए बाहर रहते हैं। सीएचसी की इमरजेंसी में तैनात डॉ. सौरभ साहनी ने बताया कि महिला की हालत गंभीर होने के कारण बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। जिला अस्पताल में भी महिला की हालत गंभीर बनी होने की जानकारी मिली है।