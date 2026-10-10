Maharajganj News: टीकाकरण से छूटे बच्चों की लंबी हो रही सूची, 212 केंद्रों पर सेवाएं ठप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले में 297 संविदा एएनएम तैनात हैं। मांगों को लेकर इनके हड़ताल पर रहने से संबंधित टीकाकरण सत्र प्रभावित हैं। सामान्य दिनों में जिले में 300 से अधिक स्थानों पर सत्र लगाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता था। वर्तमान में 171 नियमित एएनएम के सहारे टीकाकरण कराया जा रहा है। इनसे प्रतिदिन सत्र लगवाकर छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का प्रयास किया जा रहा है।जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज कन्नौजिया ने बताया कि निचलौल, रतनपुर और बृजमनगंज समेत कई ब्लॉकों में नियमित एएनएम की संख्या कम होने से परेशानी अधिक है। इन क्षेत्रों में नियमित एएनएम की संख्या करीब 10 से 11 बताई जा रही है। पहले सप्ताह में बुधवार और शनिवार को टीकाकरण सत्र आयोजित होते थे लेकिन संविदा कर्मियों की हड़ताल के बाद नियमित एएनएम को प्रतिदिन सत्र लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे दूरदराज के गांवों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर टीका लगवाने में दिक्कत हो रही है।स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण नहीं होने से लोग सीएचसी और पीएचसी पहुंच रहे हैं। इससे इन केंद्रों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह ने बताया कि सदर सीएचसी में सात बच्चों को टीका लगाया गया, जबकि महिला अस्पताल में करीब 15 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ।नियमित एएनएम प्रतिदिन टीकाकरण सत्र लगा रही हैं। हड़ताल के कारण टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही पोर्टल पर डाटा फीड नहीं हो पाने से भी समस्या आ रही है। विभाग उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास कर रहा है।