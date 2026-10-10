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Maharajganj News: नवरात्र पर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए

Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
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Samples were taken from one shop in Ghughli and two in Siswa.
महराजगंज। आगामी नवरात्र पर्व के मद्देनजर आम जनमानस को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया गया। घुघली में एक और सिसवा के दो दुकानों से नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए।
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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर यह अभियान शुरू हुआ है। जिलाधिकारी और प्रभारी सहायक (खाद्य) द्वितीय केके उपाध्याय के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की। टीम ने घुघली बाजार में एक किराना स्टोर का निरीक्षण किया। यहां से बेसन का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया। सिसवा बाजार में दो दुकानों से तिन्नी चावल, पनीर और साबूदाना के नमूने संग्रहित किए गए।
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टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित सिंह और पवन कुमार गोंड शामिल थे। प्रभारी सहायक (खाद्य)-द्वितीय केके उपाध्याय ने कहा कि मिलावट के खिलाफ आगे भी अभियान चलता रहेगा।
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