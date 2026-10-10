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Maharajganj News: मां बनैलिया मंदिर में गरबा महोत्सव 16 को

Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:48 AM IST
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Various religious programmes will be presented by artists from Lucknow in the festival.
नौतनवा। नगर स्थित मां बनैलिया मंदिर प्रांगण में आगामी शारदीय नवरात्र के छठवें दिन 16 अक्तूबर को भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह जानकारी मंदिर समिति के अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने दी।
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उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में लखनऊ से कलाकारों को भी बुलाया गया है, जिनके द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में फलाहार भी वितरित होगा। अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने स्थानीय श्रद्धालुओं से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आयोजित गरबा महोत्सव को सफल बनाएं।
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