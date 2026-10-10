फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Niharika was the runner-up in the Moot Court competition and also received the Best Mooter award.

Maharajganj News: विधिक दलीलों में सानिया फारूख की टीम ने मारी बाजी

Sat, 10 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Niharika was the runner-up in the Moot Court competition and also received the Best Mooter award.
प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थी। 
निचलौल। मनु लॉ कॉलेज में शुक्रवार को दो दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल में सानिया फारूख की टीम ने प्रभावी विधिक दलीलें पेश कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। निहारिका निषाद की टीम उपविजेता रही। उत्कृष्ट तर्क और प्रस्तुति के लिए निहारिका को बेस्ट मूटर चुना गया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में छह टीमों ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुनील कुमार नागर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रो. जितेंद्र मिश्रा और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ आशुतोष पांडेय शामिल रहे।
विज्ञापन


इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता शिविर भी लगाया गया। विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। निदेशक डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि प्राचार्य डॉ. अखिलेश्वर राय ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन उपप्राचार्य डॉ. रुद्रेश कुमार, अरुणा मिश्रा और सृष्टि बरनवाल के निर्देशन में हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed