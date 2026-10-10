Maharajganj News: विधिक दलीलों में सानिया फारूख की टीम ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता में छह टीमों ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुनील कुमार नागर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रो. जितेंद्र मिश्रा और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ आशुतोष पांडेय शामिल रहे।इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता शिविर भी लगाया गया। विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। निदेशक डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि प्राचार्य डॉ. अखिलेश्वर राय ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन उपप्राचार्य डॉ. रुद्रेश कुमार, अरुणा मिश्रा और सृष्टि बरनवाल के निर्देशन में हुआ।