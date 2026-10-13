फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The protesters are adamant on demanding a permanent solution and vow to continue the movement until the problem is resolved.

Maharajganj News: सड़क-नाली के लिए फुर्सतपुर में पांचवें दिन भी धरने पर डटे रहे ग्रामीण

Tue, 13 Oct 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
The protesters are adamant on demanding a permanent solution and vow to continue the movement until the problem is resolved.
महराजगंज। सड़क और जलनिकासी की समस्या से निजात पाने के लिए फुर्सतपुर बाजार में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि फुर्सतपुर बाजार में सड़क की बदहाली और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। खराब रास्ते के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है, वहीं जलनिकासी की समस्या से भी स्थानीय लोगों और बाजार में आने वाले ग्राहकों को जूझना पड़ता है। कई बार समस्या उठाने के बावजूद समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
विज्ञापन

जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद साहनी ने कहा कि फुर्सतपुर बाजार की सड़क और जलनिकासी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ ही बाजार में खरीदारी करने आने वालों को भी भुगतना पड़ता है। उन्होंने समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से ठोस कदम उठाने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रवींद्र जैन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क और जलनिकासी की बेहतर व्यवस्था जरूरी है। इसके बावजूद फुर्सतपुर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रशासन को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य शुरू कराने की पहल करनी चाहिए।
धरने में ग्राम प्रधान धर्मेंद्र मौर्य, सुल्ताना साहनी, अंगद चौहान, ओमप्रकाश मौर्य, अर्जुन गौंड, लौहर गुप्ता, गनेश गौंड, अनूप भारती, जितेंद्र चौहान, राकेश चौहान, चंद्रभान, वीरेंद्र मौर्य, गणेश चौहान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

आंदोलन के समर्थन में व्यापारियों ने बंद रखीं दुकानें
महराजगंज। फुर्सतपुर बाजार में सड़क और जलनिकासी की समस्या को लेकर चल रहे आंदोलन को व्यापारियों का भी समर्थन मिला। सोमवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर ग्रामीणों की मांगों के प्रति एकजुटता जताई। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र मौर्य, अंगद चौहान और शशिकांत यादव के नेतृत्व में व्यापारियों ने बाजार में भ्रमण कर दुकानों को बंद कराया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि आठ अक्तूबर से आंदोलन जारी है लेकिन अब तक जिला प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर समाधान की पहल नहीं कर सका है। व्यापारियों ने भी समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed