Maharajganj News: मतदेय स्थलों के युक्तिकरण की प्रक्रिया 27 तक होगी पूरी

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 से 18 अक्तूबर तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। 19 अक्तूबर को आलेख्य सूची का प्रकाशन कर उसे राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाएगा।इसके बाद 26 अक्तूबर तक प्राप्त शिकायतों और सुझावों का निस्तारण कर सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 27 अक्तूबर को प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को भेजे जाएंगे। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद