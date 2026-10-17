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Maharajganj News: जेल से रिहा, अब एक हफ्ते पुलिस लाइंस में मेहमान बनकर रहेगा फेलेन

Sat, 17 Oct 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:22 AM IST
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Released from jail, Phelan will now stay as a guest at the Police Lines for a week.
अमेरिकन नागरिक की फोटो
महराजगंज। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन को जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि, अमेरिका लौटने के लिए एक्जिट परमिट जारी नहीं होने के कारण उसे पुलिस लाइंस में रखा गया है। परमिट की प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक सप्ताह लगने की संभावना है। इस दौरान उसके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था पुलिस लाइंस में की गई है। ट्रेविस फेलेन को 30 मई को फरेंदा पुलिस ने छतरी चौराहे से गिरफ्तार किया था। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में उसे सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उसे कई बार न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में समय से आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद न्यायालय ने 135 दिन में फैसला सुनाते हुए जेल में बिताई अवधि को सजा माना और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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दूतावास की ओर से अर्थदंड जमा किए जाने के बाद 15 अक्तूबर को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि, अमेरिका वापसी के लिए आवश्यक एक्जिट परमिट नहीं मिलने के कारण वह अभी भारत में ही है।
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