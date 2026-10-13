Maharajganj News: मंदिर परिसर में खेल रहे दो वर्षीय मासूम को चार पहिया वाहन ने रौंदा, मौत

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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे आयुष मंदिर परिसर में दुर्गा पंडाल के पास खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर परिसर में घुस आया और खेल रहे मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में घायल मासूम को उसी चार पहिया वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मासूम की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुरंदरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।इस संबंध में थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।