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Maharajganj News: त्योहारों पर बेलहिया-सोनौली सीमा पर हेल्पडेस्क स्थापित

Sun, 11 Oct 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:25 AM IST
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The helpdesk aims to provide assistance to passengers and curb illegal activities.
सोनौली। त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए नेपाल के रूपनदेही जिला प्रशासन ने भारत-नेपाल सीमा से सटे बेलहिया में हेल्पडेस्क स्थापित किया है। शनिवार सुबह शुरू हुए हेल्पडेस्क का उद्देश्य यात्रियों को सहायता उपलब्ध कराने के साथ लूटपाट, उत्पीड़न और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
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डीएसपी कृष्ण कुमार चन्द्र ने बताया कि त्योहारों पर नेपाली नागरिक बड़ी संख्या में स्वदेश लौटते हैं। ऐसे में सुरक्षित यात्रा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इश्तियाक अहमद खान ने स्वास्थ्य जांच और यात्रियों के सामान की सुरक्षा पर जोर दिया।
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सिद्धार्थनगर नगरपालिका के प्रमुख इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि हेल्पडेस्क से सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और यात्रियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।
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