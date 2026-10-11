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Maharajganj News: रोके गए भाकियू जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

Sun, 11 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:46 AM IST
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The District President said that the repressive policy of the government is responsible for the deteriorating situation in the country.
महराजगंज। सीजेपी के दिल्ली में आंदोलन के समर्थन में शनिवार को मुजुरी से कलक्ट्रेट जा रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुजुरी पुल के पास रोक दिया। जिलाध्यक्ष रामअशीष समेत कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
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जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के बिगड़ते हालात के लिए सरकार की दमनकारी नीति जिम्मेदार है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। इस माैके पर कार्यकर्ताओं ने सदर नायब तहसीलदार प्रद्युम्न सिंह को ज्ञापन साैंपा। प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका गया। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई।
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