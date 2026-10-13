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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The case is from Adbarhawan Khalwa Tola in the Paniara police station area.

Maharajganj News: पटीदारों ने मां-बेटी को पीटा, चार के खिलाफ प्राथमिकी

Tue, 13 Oct 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:39 AM IST
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The case is from Adbarhawan Khalwa Tola in the Paniara police station area.
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत अड़बड़हवां खलवा टोला निवासिनी प्रमिला देवी ने पुरानी रंजिश में अपने ही पट्टीदारों पर उसे व उसकी बेटी को मारने-पीटने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता की नामजद तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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तहरीर के अनुसार, बृहस्पतिवार की शाम करीब सात बजे उसके छत से कपड़ा उड़कर घर के पीछे बंटवारे की विवादित जमीन पर जा गिरा, जिसे लेने उसकी बेटी प्रीति गई, तो उसके पट्टीदार गीता देवी, नीतीश, गीता व अंजली ने भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू की। इस पर पीड़िता के मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने दोनों मां-बेटी को लात-मुक्का, लाठी-डंडे से मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में उक्त चारों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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