Maharajganj News: बीएसए ने झांगापार स्थित स्कूल प्रबंधक नोटिस जारी कर किया तलब

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नोटिस जारी कर पूछा क्यों न लगाया जाए एक लाख का जुर्मानामहराजगंज/धानी। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने धानी विकास खंड के झांगापार सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को नोटिस जारी किया है।नोटिस में बताया गया है कि बीडीओ धानी की रिपोर्ट के अनुसार उनका स्कूल बिना मान्यता संचालित मिला। स्कूल संचालन बंद करने के निर्देश के साथ जवाब मांगा गया था लेकिन स्कूल ने कोई जवाब नहीं दिया। यह पूरी तरह बाल एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का मामला है। ऐसे में उनपर अधिनियम के उल्लंघन में एक लाख रुपये का अर्थदंड या दस हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना क्यों न लगाया जाए।नोटिस का जवाब तीन के भीतर देने और स्कूल संचालन नहीं किया जा रहा इसका शपथपत्र व फोटो वीडियो फुटेज भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अगर तय तिथि के भीतर जवाब व साक्ष्य नहीं उपलब्ध होते तो कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा। बता दें कि स्कूल संचालन की खबर अमर उजाला ने 11 सितंबर ''कार्रवाई के बाद फिर खुल जाते हैं बिना मान्यता के स्कूल, निगरानी पर सवाल'' शीर्षक से प्रकाशित किया था जिसमें अमान्य कक्षा व बिना मान्यता स्कूल संचालन के संदर्भ में बताया गया था जिसके बाद धानी बीडीओ की तरफ से भी बीएसए को जांच आख्या भेजकर स्कूल की तरफ से नोटिस का जवाब न देने की जानकारी उल्लेखित किया था जिसका संज्ञान लेकर बीएसए ने नोटिस जारी की है।धानी में बिना मान्यता स्कूल संचालन की रिपोर्ट पर संबंधित स्कूल प्रशासन के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।-सुरजीत कुमार सिंह, बीएसए, महराजगंज।