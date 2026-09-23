फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Gorakhpur won the Kabaddi Mahasangram by defeating Imilia by 19 points.

Maharajganj News: गोरखपुर ने इमिलिया को 19 अंकों से हराकर जीता कबड्डी महासंग्राम

Wed, 23 Sep 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Gorakhpur won the Kabaddi Mahasangram by defeating Imilia by 19 points.
18 टीमों के बीच हुआ मुकाबला, देर रात तक मैदान में डटे रहे खेल प्रेमी
विज्ञापन

सदर विकास खंड के भिसवा में कबड्डी महासंग्राम का हुआ आयोजन

भिटौली। सदर विकास खंड के भिसवा में आयोजित दिन-रात कबड्डी महासंग्राम का सोमवार देर रात रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर ने इमिलिया की टीम को 19 अंकों से हराकर खिताब जीत लिया।
सुबह से शुरू हुई प्रतियोगिता में देर रात तक कबड्डी के रोमांचक मुकाबले चलते रहे। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर मैदान के आसपास मौजूद सैकड़ों दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते रहे। प्रतियोगिता में कड़े मुकाबलों के बाद गोरखपुर और इमिलिया की टीमों ने सेमीफाइनल में अपने-अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला गया।
विज्ञापन

शुरुआत से ही गोरखपुर के खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया। बेहतरीन रेड और मजबूत डिफेंस के सामने इमिलिया की टीम दबाव में नजर आई। फाइनल मुकाबले में गोरखपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 अंक अर्जित किए। इसके मुकाबले इमिलिया की टीम 16 अंक ही बना सकी। गोरखपुर ने 19 अंकों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर कबड्डी महासंग्राम का खिताब अपने नाम कर लिया। अंतिम सीटी बजते ही गोरखपुर के खिलाड़ियों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका महराजगंज अध्यक्ष के प्रतिनिधि निर्मेश मंगल ने फीता काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। भाजपा नेता डॉ. अवध किशोर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन में जिला पंचायत सदस्य अभय सिंह, ग्राम प्रधान जय गोविंद गुप्ता, नूर आलम, एकरार खान, मुन्ना, हलीम समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed