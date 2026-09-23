Maharajganj News: इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेहमानों को मिठास बांटेगी ''रामकटोरी''
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:36 AM IST
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महराजगंज जनपद से ओडीओसी में शामिल है राम कटोरी
ग्रेटर नोएडा में 25-29 सितंबर लगेगा इंटरनेशनल ट्रेड शो
महराजगंज। एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) में जगह बनाने वाली राम कटोरी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेहमानों को अपने स्वाद व मिठास से मुरीद बनाएगी। ग्रेटर नोएडा के इस विशिष्ट आयोजन में उद्योग विभाग ने महराजगंज जनपद के लिए राम कटोरी के स्टाल का इंतजाम किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में 25-29 सितंबर 2026 के बीच होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण में एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत जनपद से मिठौरा की राम कटोरी बनाने वाली दुकान के सुदेश को प्रतिभाग के लिए भेजा गया है। यूपीआईटीएस में पहली बार जिलों से संबंधित व्यंजनों को स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।
ट्रेड शो में भेजे गए सुदेश ने बताया कि ट्रेड शो में स्टाल पर पैक्ड राम कटोरी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही पांच पीस राम कटोरी महज पांच मिनट में सामने तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। राम कटोरी को लाइव श्रेणी का हिस्सा बनने का मौका दिया गया है। वैश्विक स्तरीय इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग की तरफ से मुफ्त में स्टाल लगाए जाने का मंच मिलने से सुदेश उत्साहित हैं।
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वर्जन
जनपद से राम कटोरी मिठाई का स्टाल लगाने के लिए जिले के मिठौरा निवासी सुदेश को भेजा गया है। सुदेश को मालभाड़ा व तीन एसी टिकट विभाग की ओर से दिया गया है। ट्रेड शो में स्टाल लगाने का शुल्क का निर्वहन विभाग करेगा।
-नीरज सिंह, उपायुक्त उद्योग, महराजगंज।
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ग्रेटर नोएडा में 25-29 सितंबर लगेगा इंटरनेशनल ट्रेड शो
महराजगंज। एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) में जगह बनाने वाली राम कटोरी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेहमानों को अपने स्वाद व मिठास से मुरीद बनाएगी। ग्रेटर नोएडा के इस विशिष्ट आयोजन में उद्योग विभाग ने महराजगंज जनपद के लिए राम कटोरी के स्टाल का इंतजाम किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में 25-29 सितंबर 2026 के बीच होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण में एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत जनपद से मिठौरा की राम कटोरी बनाने वाली दुकान के सुदेश को प्रतिभाग के लिए भेजा गया है। यूपीआईटीएस में पहली बार जिलों से संबंधित व्यंजनों को स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।
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ट्रेड शो में भेजे गए सुदेश ने बताया कि ट्रेड शो में स्टाल पर पैक्ड राम कटोरी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही पांच पीस राम कटोरी महज पांच मिनट में सामने तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। राम कटोरी को लाइव श्रेणी का हिस्सा बनने का मौका दिया गया है। वैश्विक स्तरीय इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग की तरफ से मुफ्त में स्टाल लगाए जाने का मंच मिलने से सुदेश उत्साहित हैं।
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जनपद से राम कटोरी मिठाई का स्टाल लगाने के लिए जिले के मिठौरा निवासी सुदेश को भेजा गया है। सुदेश को मालभाड़ा व तीन एसी टिकट विभाग की ओर से दिया गया है। ट्रेड शो में स्टाल लगाने का शुल्क का निर्वहन विभाग करेगा।
-नीरज सिंह, उपायुक्त उद्योग, महराजगंज।