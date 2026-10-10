Maharajganj News: स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

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संतकबीर नगर जिले के धर्मसिंघवा थाना क्षेत्र के रैनधरपुर निवासी विनय उपाध्याय (35) वर्ष किसी काम के सिलसिले में फरेंदा की तरफ आए थे। बाइक से वापस लौटते समय फरेंदा बाईपास पर सड़क पार करने के दौरान सोनौली की तरफ जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी, बनकटी ले गई। वहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिए। घटना की सूचना पुलिस ने परिजन को दे दी है।इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन पहुंच गए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी