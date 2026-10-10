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Maharajganj News: स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

Sat, 10 Oct 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:43 AM IST
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The accident occurred on the Farenda bypass of the Gorakhpur-Sonauli National Highway.
फरेंदा। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के फरेंदा बाईपास पर शुक्रवार की रात करीब नौ बजे स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है।
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संतकबीर नगर जिले के धर्मसिंघवा थाना क्षेत्र के रैनधरपुर निवासी विनय उपाध्याय (35) वर्ष किसी काम के सिलसिले में फरेंदा की तरफ आए थे। बाइक से वापस लौटते समय फरेंदा बाईपास पर सड़क पार करने के दौरान सोनौली की तरफ जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी, बनकटी ले गई। वहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिए। घटना की सूचना पुलिस ने परिजन को दे दी है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन पहुंच गए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी
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