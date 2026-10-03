Maharajganj News: गेठियहवां नाला में नहाने गए किशोर की डूबकर मौत

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पुलिस ने पंचनामा कर शव परिजन को सौंपा, बड़े भाई अनीश ने निकाला बाहरनिचलौल। थाना क्षेत्र में नारायणी नदी के किनारे गेठियहवां नाला में शुक्रवार सुबह नहाते समय गहरे पानी में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। साथ में मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और किशोर को बाहर निकालकर सीएचसी निचलौल ले गए। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव परिजन को सौंप दिया।कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सोहनी गांव निवासी सुग्रीव प्रसाद परिवार के साथ बड़ेया गांव में रहकर राजगीर का काम करते हैं। शुक्रवार सुबह उनका दूसरे नंबर का बेटा अनूप गांव के अन्य बच्चों के साथ नारायणी नदी के पास स्थित गेठियहवां नाला में नहाने गया था। नहाते समय अनूप अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देखकर साथ मौजूद बच्चों ने शोर मचाया। आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होने के कारण उसे तत्काल मदद नहीं मिल सकी और वह पानी में डूब गया।बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे अनूप के बड़े भाई अनीश ने उसे पानी से बाहर निकाला और निजी वाहन से सीएचसी निचलौल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही मां गीता देवी, पिता सुग्रीव प्रसाद और बड़े भाई अनीश का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम सीएचसी पहुंची थी। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। उनकी सहमति पर पंचायतनामा भरकर शव परिजन को सौंप दिया गया है।