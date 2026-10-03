Maharajganj News: बरसात के पांच दिन बाद भी जलभराव की समस्या से जूझ रहे वार्ड 14 के निवासी

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आनंदनगर वार्ड नंबर 14 सुभाषनगर में कस्बे से विश्रामपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सड़क किनारे जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वर्षा का पानी अब तक नहीं निकल सका है। इसी मार्ग पर विद्यालय और मस्जिद स्थित होने के कारण विद्यार्थियों, शिक्षकों और नमाजियों को भी जलभराव के बीच आवागमन करना पड़ रहा है।जनता इंटर कॉलेज के पास भी पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कई गलियों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार कई दिनों तक हुई वर्षा के बाद अब मौसम साफ हो चुका है लेकिन पानी की निकासी नहीं होने से लोगों की परेशानी बरकरार है। क्षेत्र के डॉ. राम नरायन चौरसिया, प्रमोद पासवान, प्रदीप गुप्ता, संदीप चौरसिया, प्रदीप वर्मा ने जिम्मेदारों से तत्काल पानी निकलवाने के साथ स्थायी जलनिकासी व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं इस बाबत ईओ अनुज कुमार ने कहा कि समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी।