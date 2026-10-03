Maharajganj News: संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को जागरूकता फैलाने के निर्देश

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डॉ. केपी सिंह ने कहा कि बरसात के बाद मच्छरजनित एवं अन्य संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में गांवों में लोगों को साफ-सफाई रखने, घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने तथा मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से बुखार सहित अन्य लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें समय से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने पर जोर दिया।बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने और संदिग्ध मरीजों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही अभियान के दौरान विभागीय गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने को कहा गया। इस दौरान बीसीपीएम लवली वर्मा, बीपीएम सूर्यप्रताप सिंह और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीभागवत सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।