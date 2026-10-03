फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Market buzzes with Navratri excitement; demand rises for Garba outfits and Dandiya sticks.

Maharajganj News: नवरात्रि को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, गरबा ड्रेस और डांडिया स्टिक की मांग

Sat, 03 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Market buzzes with Navratri excitement; demand rises for Garba outfits and Dandiya sticks.
एक हजार से पांच हजार रुपये तक मिल रहे गरबा परिधान
विज्ञापन

मोती जड़ी डांडिया स्टिक की भी मांग,चूड़ी और आभूषणों की खरीदारी बढ़ी
महराजगंज। शारदीय नवरात्रि को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। देवी पूजा के साथ गरबा और डांडिया कार्यक्रमों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसे देखते हुए कपड़े, चूड़ी, आभूषण और डांडिया स्टिक की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ पहुंचने लगी है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वैरायटी का सामान मंगाया है।
दुर्गा मंदिर के पास कपड़े की दुकान करने वाले व्यापारी आकाश अग्रवाल ने बताया कि इस बार नवरात्रि को लेकर गरबा ड्रेस की मांग अधिक है। ग्राहकों की पसंद के अनुसार एक हजार से पांच हजार रुपये तक की कीमत वाले गरबा परिधान मंगाए गए हैं। इनमें अलग-अलग डिजाइन और रंगों के कपड़े उपलब्ध हैं। युवतियों के साथ महिलाएं भी गरबा ड्रेस की खरीदारी में रुचि दिखा रही हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि गरबा ड्रेस के अलावा पारंपरिक परिधानों की भी मांग बनी हुई है। बाजार में रंग-बिरंगे और आकर्षक परिधान उपलब्ध हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा और गरबा कार्यक्रमों में पहनने के लिए लोग अपनी पसंद के अनुसार कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, बस स्टेशन के पास दुकान करने वाले व्यापारी मनोज ने बताया कि डांडिया कार्यक्रमों को देखते हुए अलग-अलग वैरायटी की डांडिया स्टिक मंगाई गई हैं। इनमें मोती जड़ी स्टिक भी शामिल हैं। इनकी कीमत 100 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक है। इसके अलावा चूड़ियां 50 रुपये से दो हजार रुपये और आभूषण 200 रुपये से पांच हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed