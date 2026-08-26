Maharajganj News: घर से चौराहे पर निकली किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस को दिए तहरीर में बताया गया कि गायब किशोरी 10वीं की छात्रा है। सोमवार को विद्यालय नहीं गई। मां से पड़ोसी गांव के चौराहे पर आधार संशोधन और बैंक खाता का केवाईसी कराने की बात कहकर साइकिल से निकली थी। देर शाम तक नहीं लौटने पर परिजन ने खोजबीन करने के बाद संपतिहा चौकी पुलिस को सूचना दी। एसओ नौतनवा अभिषेक सिंह ने कहा प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस लापता किशोरी का पता लगाने में जुटी है।

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अड्डा बाजार। नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी सोमवार को 10.30 बजे अपने घर से साइकिल से पड़ोसी गांव के चौराहा पर गई थी और वहीं से लापता हो गई। किशोरी के पिता की तहरीर पर सोमवार की देर शाम थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।