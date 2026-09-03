Maharajganj News: शिव मंदिर की यज्ञशाला में 15 कबूतरों की रहस्यमय मौत से हड़कंप

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम को पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला के अंदर कबूतरों को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। नजदीक जाकर देखा तो सभी 15 कबूतर मृत पड़े थे। ग्रामीणों ने सभी मृत पक्षियों को दफना दिया। वहीं सूचना पर पहुंची भिटौली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

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भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र के बरियारपुर टोला बगहिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर की यज्ञशाला में मंगलवार शाम 15 कबूतरों के एक साथ मृत मिलने से सनसनी फैल गई। मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर इतनी संख्या में बेजुबान पक्षियों की मौत की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।