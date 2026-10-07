Maharajganj News: दो सड़क हादसों में बाइक सवार चार घायल, दो जिला अस्पताल रेफर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:40 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
निचलौल। क्षेत्र में मंगलवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में बाइक सवार चार लोग घायल हो गए। ढेसो पुल के पास सामने से आ रही बाइक से टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, कोठीभार थाना क्षेत्र के सबेया के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग घायल हुए। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
बजहा उर्फ अहिरौली गांव निवासी अनिल गुप्ता (22) मंगलवार शाम बाइक से निचलौल आ रहा था। ढेसो पुल के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में अनिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से उसे सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
वहीं बलहीखोर निवासी सिंहासन (41) मनोज (35) और एक अन्य युवक बाइक से सिसवा बाजार जा रहे थे। सबेया के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल लाया गया। सिंहासन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मनोज और उसके साथी का उपचार सीएचसी में चल रहा है।
विज्ञापन
हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। इससे सिंहासन के सिर में गंभीर चोट आई। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम सीएचसी पहुंची थी। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
बजहा उर्फ अहिरौली गांव निवासी अनिल गुप्ता (22) मंगलवार शाम बाइक से निचलौल आ रहा था। ढेसो पुल के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में अनिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से उसे सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
विज्ञापन
वहीं बलहीखोर निवासी सिंहासन (41) मनोज (35) और एक अन्य युवक बाइक से सिसवा बाजार जा रहे थे। सबेया के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल लाया गया। सिंहासन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मनोज और उसके साथी का उपचार सीएचसी में चल रहा है।
विज्ञापन
हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। इससे सिंहासन के सिर में गंभीर चोट आई। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम सीएचसी पहुंची थी। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।