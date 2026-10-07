Maharajganj News: दो सड़क हादसों में बाइक सवार चार घायल, दो जिला अस्पताल रेफर

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बजहा उर्फ अहिरौली गांव निवासी अनिल गुप्ता (22) मंगलवार शाम बाइक से निचलौल आ रहा था। ढेसो पुल के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में अनिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से उसे सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।वहीं बलहीखोर निवासी सिंहासन (41) मनोज (35) और एक अन्य युवक बाइक से सिसवा बाजार जा रहे थे। सबेया के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल लाया गया। सिंहासन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मनोज और उसके साथी का उपचार सीएचसी में चल रहा है।हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। इससे सिंहासन के सिर में गंभीर चोट आई। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम सीएचसी पहुंची थी। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।