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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Sonauli police organised awareness programmes in the primary schools of village Pahuni and Trilokpur.

Maharajganj News: मिशन शक्ति अभियान में महिलाओं को किया जागरूक

Tue, 13 Oct 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:43 AM IST
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Sonauli police organised awareness programmes in the primary schools of village Pahuni and Trilokpur.
सोनौली। मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत सोमवार को सोनौली पुलिस की टीम ने ग्राम पहुनी और त्रिलोकपुर के प्राथमिक विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। टीम ने महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और अधिकारों की जानकारी दी। उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित भी किया। मिशन शक्ति से संबंधित पोस्टर, पैम्फलेट व अन्य जागरूकता सामग्री वितरित की। मिशन शक्ति टीम में शामिल वरिष्ठ उप निरीक्षक रामचंद्र राय, महिला कांस्टेबल कंचन यादव और प्रीति मौजूद रहीं।
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