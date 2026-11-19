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टॉस जीतकर किशन इलेवन ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी कप्तानगंज की टीम ने निर्धारित छह ओवर में 53 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज कैफ ने 21 और बीरू ने 10 रन का योगदान दिए। किशन इलेवन की टीम निर्धारित ओवर में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। शानदार बल्लेबाजी के लिए कैफ को मैन ऑफ द मैच चुना गया।इससे पहले, भाजपा नेता प्रेमशंकर उर्फ निर्भय सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मुख्य संयोजक सतीश मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 15 हजार रुपये नकद, गोल्डन ट्रॉफी और किट दी जाएगी। उपविजेता को 10 हजार रुपये, ट्रॉफी और किट मिलेगी। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।