विज्ञापन

यह निर्देश बुधवार को घनेवा में टीकाकरण सत्र की निगरानी के दौरान डिप्टी सीएमओ डॉ. केपी सिंह ने दिए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि गांव के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ड्यू लिस्ट में शामिल करें। उन्हें जागरूक कर टीकाकरण सत्र तक लाएं और टीका लगवाना सुनिश्चित करें। वहीं, एएनएम को निर्देश दिया कि बच्चों के टीकाकरण का विवरण यू-विन पोर्टल और गर्भवती महिलाओं का ब्योरा ई-कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें।निरीक्षण के दौरान एएनएम प्रतिमा पटेल टीकाकरण कर रही थीं। आशा विंध्यवासिनी की ड्यू लिस्ट में 14 बच्चे और सात गर्भवती महिलाएं दर्ज थीं। इस दौरान एचईओ श्रीभागवत सिंह, बीपीएम सूर्य प्रताप सिंह और सीएम फेलो डॉ. दिव्या राय मौजूद रहीं।