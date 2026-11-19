विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि इसके लिए युवा साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। योजना का उद्देश्य हायर एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल, मेडिकल और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसमें यूजी, पीजी, डिप्लोमा, स्किल डेवलपमेंट, पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।योजना के लिए पात्रता के तहत छात्र उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल या डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये या उससे कम निर्धारित की गई है। जिले को योजना के तहत पांच हजार टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं। इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल कंटेंट तक पहुंच में सहूलियत मिलेगी।