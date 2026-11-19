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निबंध में किंजल ने द्वितीय और उजाला ने तृतीय स्थान हासिल किया। क्विज में करन ने दूसरा व मनोज कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। मतदान के महत्व विषय पर आनंद ने प्रथम, पूनम ने द्वितीय और यास्मिन ने तृतीय स्थान पाया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक अरविंद कुमार, विनोद कुमार विमल, दिलीप पांडेय, कृष्णानंद शुक्ल, लेफ्टिनेंट तुलसी प्रसाद, करुणा निधि वर्मा आदि की मौजूदगी रही।नौतनवा प्रतिनिधि के अनुसार, नौतनवा तहसील सभागार में प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विद्यालयों व कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।